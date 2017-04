Actualidade

(CORREÇÃO) Madrid, 12 abr (Lusa) - Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol, ao 'bisar' na visita ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O 'capitão' da seleção portuguesa partiu para o encontro da primeira mão dos quartos de final 'Champions' com 98 tentos e alcançou o centenário aos 77 minutos, depois de já ter faturado aos 47.

O jogador do Real Madrid está a cumprir face aos alemães o seu 143.º encontro nas provas europeias, sendo que marcou quase todos os seus golos na Liga dos Campeões - são exceção os dois apontados na Supertaça Europeia de 2014.(Corrige no terceiro parágrafo a nacionalidade do adversário do Real Madrid)