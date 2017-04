Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou hoje que a NATO "já não é obsoleta", como tinha criticado durante a campanha eleitoral de 2016, depois daquele organismo reconhecer a necessidade de lutar contra o terrorismo.

"Queixei-me sobre ela [NATO] faz tempo. Disse que era obsoleta. Já não é obsoleta", disse Donald Trump numa conferência de imprensa conjunta, na Casa Branca, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

Trump assinalou que o encontro tinha sido "produtivo" e que a NATO concordara "a fazer mais na luta contra o terrorismo".