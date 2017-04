Actualidade

Duas dezenas de mortes e uma centena de feridos é o primeiro balanço de um incêndio ocorrido, na quarta-feira, em Medina Gounass, uma localidade situada a 550 quilómetros a sudeste de Dacar, informou o Governo do Senegal.

Em comunicado, o executivo senegalês adiantou que se registaram também importantes estragos materiais no incêndio que se verificou durante uma concentração religiosa que se celebra anualmente na localidade.

O portal digital Seneweb avançou que os bombeiros levaram várias horas a extinguir as chamas, que devastaram as tendas destinadas a acolher as dezenas de milhares de pessoas que assistiam à cerimónia.