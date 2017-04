Actualidade

A imagem de um grupo de estrangeiros a comer numa carruagem do metropolitano de Xangai, sobre uma mesa de campismo, incendiou as redes sociais chinesas, resultando num pedido de desculpa às autoridades, foi hoje noticiado.

Os seguranças da rede metropolitana de Xangai, a "capital" económica da China, no leste do país, distribuíram uma fotografia em que os estrangeiros aparecem numa "reunião de educação" com as autoridades e os operadores do metro, a quem entregaram um pedido de desculpa.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira, quando o grupo colocou uma mesa e jantou numa carruagem do metro, uma atitude que levou os passageiros a protestar, noticiou o jornal Shanghai Daily.