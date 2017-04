Actualidade

A resistência dos tabiques dos edifícios do centro histórico de Viseu são o maior 'achado' do primeiro ano do 'Viseu Património', um projeto de investigação aplicada a pensar numa eventual classificação daquela zona na lista de Património da Humanidade da UNESCO.

De acordo com o coordenador do Viseu Património, Raimundo Mendes da Silva, este primeiro ano de investigação tem sido essencialmente de descoberta do centro histórico de Viseu para todas as gerações.

"Este é um processo claramente de descoberta, que não pode esquecer este património mais formal, matricial e que geralmente está mais valorizado", sustentou.