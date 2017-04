Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu admite 'mexer' no regulamento municipal de edificação e reabilitação e criar algumas compensações que promovam as boas práticas, que permitam pensar numa eventual classificação na lista de Património da Humanidade da UNESCO.

"Com este trabalho de investigação que está a ser feito, poderemos vir a alterar o nosso regulamento sobre edificação e reabilitação, no sentido de vir a salvaguardar aspetos que não podem ser postos em causa. Este é mais um passo que estamos a dar neste caminho íngreme que esperamos que possa chegar à tal candidatura a Património da UNESCO, que é a cereja no topo do bolo", sustentou Almeida Henriques.

No final do primeiro ano do plano de ação 'Viseu Património', que serve para caracterizar o centro histórico e fazer o levantamento de valores patrimoniais, o autarca sublinhou que este é um processo moroso, constituído por várias etapas e de grande exigência para o município.