Actualidade

A Quercus alertou hoje para o alastramento da vespa asiática para as cidades, incluindo Porto, situação que considera descontrolada e que causa um prejuízo anual de cinco milhões de euros ao país, devido às baixas na produção de mel.

Os ninhos da vespa asiática, segundo referiu o presidente da direção nacional da associação ambientalista Quercus, João Branco, são já "muitos milhares" em Portugal, e a espécie, cuja distribuição se encontrava restrita ao noroeste do país, tem alargado para outras zonas, estando já confirmada no Porto, em Coimbra, em Aveiro, na Guarda, em Leiria, em Santarém, em Castelo Branco e, em alguns casos pontuais, no Alentejo.

"Talvez seja impossível erradicar a vespa asiática" do território nacional, indicou à Lusa o presidente, que admite, no entanto, a possibilidade de "reduzir muito a dimensão desta praga", com recurso a um "bom plano", "vontade política" e "investimento".