Actualidade

A polícia alemã não encontrou qualquer elemento que permita ligar o suspeito islamita detido na quarta-feira ao atentado cometido na terça contra a equipa do Borussia Dortmund, anunciou hoje a procuradoria antiterrorista alemã.

"O inquérito não permitiu até agora encontrar elementos que mostrem que o suspeito participou no atentado", indicou a procuradoria em comunicado.

No entanto, os procuradores pediram a prisão do suspeito por ter alegadamente combatido nas fileiras do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Iraque.