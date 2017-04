Crime

PSP deteve homem retido por populares após roubar telemóvel no Porto

Um jovem de 18 anos foi hoje detido pela PSP no Porto, depois de ter sido “retido por populares” por roubar o telemóvel a um homem, ameaçando-o com uma arma de pressão, revelou aquela força policial.

Lusa



De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o roubo aconteceu na rua Elísio de Melo, no Porto (nas imediações da avenida dos Aliados), pelas 04:00, quando “três indivíduos abordaram o homem de 22 anos e, sob a ameaça de uma pistola de pressão de ar, começaram por lhe roubar o telemóvel”. A vítima ficou com “escoriações na face” e foi transportado ao hospital, acrescentou a mesma fonte, notando que “populares conseguiram reter” um dos assaltantes “até à chegada da polícia”, que o deteve, apreendendo-lhe a arma usada no roubo. Os outros dois assaltantes fugiram, indicou a PSP.