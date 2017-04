Actualidade

O Benfica considerou hoje "grave e lamentável" o cântico da claque do FC Porto no jogo de andebol com os 'encarnados', alusiva à queda do avião da Chapecoense, e disse registar com satisfação a posição do clube portista.

"O Sport Lisboa e Benfica registou e manifesta satisfação por ter verificado a forma célere como a instituição Futebol Clube do Porto se demarcou do muito grave e lamentável cântico que ontem [quarta-feira] se ouviu", refere o clube da Luz.

Na quarta-feira, no Dragão Caixão, no clássico de andebol entre FC Porto e Benfica, a claque portista foi filmada a cantar "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".