Actualidade

O Governo acaba de lançar novos concursos dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial com apoios comunitários de 602 milhões de euros e que permitirão o apoio a 1,3 mil milhões de euros de investimento.

Segundo um comunicado do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, cerca de 75% das dotações colocadas a concurso destinam-se a Pequenas e Médias Empresas (PME), com destaque para os avisos especificamente destinados a territórios de baixa densidade, com uma dotação de perto de 130 milhões de euros.

As áreas privilegiadas são as de inovação produtiva, do empreendedorismo qualificado, da internacionalização e qualificação de PME e do regime contratual.