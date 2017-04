BdP

A capacidade de financiamento da economia portuguesa aumentou 0,5 pontos percentuais, para 1,7% do PIB, em 2016 face a 2015, devido à redução da necessidade de financiamento das administrações públicas, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Segundo as contas nacionais financeiras do quarto trimestre de 2016, no ano passado, em comparação com 2015, a necessidade de financiamento das administrações públicas diminuiu em 2,4 pontos percentuais (p.p.), contribuindo para a manutenção da capacidade de financiamento que a economia portuguesa apresenta desde o final de 2012.

De acordo com o BdP, a fixação em 1,7% do PIB da capacidade de financiamento da economia portuguesa resultou da capacidade de financiamento das sociedades financeiras, particulares e sociedades não financeiras (respetivamente de 2,2%, 0,8% e 0,7% do PIB) que, no seu conjunto, "foi mais do que suficiente para satisfazer a necessidade de financiamento das administrações públicas, no valor de 2,0% do PIB.