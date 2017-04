Actualidade

Um equipamento nas estradas que pode reduzir a velocidade dos carros e criar energia limpa, óleo transformado em sabonete ou um dispositivo para substituir as gotas nos olhos foram algumas das ideias apoiadas no programa de aceleração IneoStart, em Coimbra.

Dez equipas que frequentaram o programa de aceleração IneoStart este ano apresentam, no dia 20, as suas ideias de negócio em Coimbra, perante uma plateia com potenciais investidores, parceiros e clientes, informou o Instituto Pedro Nunes (IPN), em nota de imprensa.

O IneoStart, desenvolvido em Coimbra pelo IPN, Universidade de Coimbra e pela júnior empresa jeKnowledge, vai na sua oitava edição, tendo já ajudado a formar 56 empresas, com uma taxa de sobrevivência de 89%.