Actualidade

O presidente do Benfica abordou questões de justiça desportiva com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na passada sexta-feira, confirmou hoje à Lusa fonte oficial do clube 'encarnado'.

"Na reunião, o único tema abordado foi a justiça desportiva. Não se falou de todo de arbitragem", frisou a mesma fonte, acrescentando que o clube das 'águias' esteve representado pelo presidente, Luís Filipe Vieira.

Após a solicitação da reunião pelo clube das 'águias', o presidente da FPF, Fernando Gomes, defendeu que o presidente da LPFP, Pedro Proença, também estivesse no encontro, ocorrido em 07 de abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras, dado que a Comissão de Instrutores está sob a égide deste organismo.