Assembleia da República

Jerónimo de Sousa faz 70 anos, deputados aplaudem em "clima de festa e Páscoa"

Os deputados aplaudiram hoje, de pé, o deputado e secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa, que faz 70 anos.

Lusa



O pedido para se “dar os parabéns” a Jerónimo de Sousa, “deputado à constituinte” foi feito pelo presidente da Assembleia da República, Fero Rodrigues, antes do período de votações no parlamento. Do CDS ao Bloco de Esquerda, todos aplaudiram Jerónimo. E foi em “clima de festa e de Páscoa” que Ferro Rodrigues pediu mais uma salva de palmas, desta feita para o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, que hoje faz 40 anos.