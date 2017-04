Actualidade

A ministra da Administração Interna admitiu hoje no parlamento introduzir "medidas corretivas" na lei de policiamento de espetáculos desportivos, no sentido de passar a avaliação de risco para as forças de segurança.

"Poderemos pensar em alterações a essa lei [decreto-lei 52/2013], no sentido de, por exemplo, passar a avaliação de risco para as forças e serviços de segurança ou penalizar as associações quando aconteça um determinado número de incidentes", disse Constância Urbano de Sousa em resposta a uma pergunta do deputado do PSD Emílio Guerreiro.

A ministra lamentou que a alteração legislativa, aprovada pelo Governo PSD/CDS, sobre policiamento de espetáculos desportivos realizados em recintos, tenha colocado "a 100% nas mãos das associações" a prorrogativa de avaliarem o risco e pedirem ou não agentes de segurança, já que a existência de agentes de segurança dos jogos "passou a ser facultativa e da responsabilidade do promotor".