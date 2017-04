Actualidade

A Biblioteca Nacional de Portugal (BPN) abriu um processo de classificação da Biblioteca de Estudos Humanísticos Pina Martins, na parte correspondente a manuscritos, incunábulos e impressos dos séculos XVI a XVIII, publica hoje o Diário da República.

De acordo com um anúncio assinado a 17 de março pela diretora-geral da BNP, Maria Inês Cordeiro, "foi determinada a abertura do procedimento de classificação a abertura do procedimento de classificação da Biblioteca de Estudos Humanísticos, do Professor José V. de Pina Martins, atualmente na posse do Novo Banco, na parte que corresponde a manuscritos, incunábulos e impressos dos séculos XVI a XVIII".

Este conjunto encontra-se agora em vias de classificação e fica a constar do inventário, de acordo com o previsto na Lei de Bases do Património Cultural.