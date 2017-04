PR/Senegal

O Presidente português considerou hoje que o Senegal "fala português" e tem "uma porta aberta" para assumir "um papel essencial" na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual já é membro observador.

No segundo dia de visita de Estado ao Senegal, em declarações aos jornalistas na ilha de Gorée, em frente a Dacar, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "é impressionante" a presença da língua portuguesa neste país, que tem "46 mil jovens a falar português".

O chefe de Estado referiu que os senegaleses "querem aumentar este número", e considerou que isso "permite esperar o melhor do papel do Senegal na CPLP no futuro", e que há "uma porta aberta para um papel essencial do Senegal na CPLP".