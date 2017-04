Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje que ambiciona fazer o "inédito" de voltar a 'roubar' pontos ao Benfica, na partida de sexta-feira, da 29.ª jornada da I portuguesa de futebol.

Esta será a terceira vez esta época que Marítimo e Benfica vão medir forças, depois de as 'águias' terem goleado na Luz por 6-0, para a Taça de Portugal, e os insulares terem-se 'vingado' ao impor a primeira derrota 'encarnada' no campeonato, depois do triunfo na Madeira por 2-1.

"O normal é que o Benfica vença, as estatísticas dizem isso e a grande maioria das pessoas espera isso. O que será surpreendente é o Marítimo complicar a tarefa ao Benfica e conseguir algo de inédito, que é roubar pontos ao Benfica em dois jogos consecutivos", salientou Daniel Ramos na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio da Luz.