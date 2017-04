Actualidade

O cortejo do Enterro do Bacalhau, tradição com várias décadas na Figueira da Foz, realiza-se no sábado e marca o fim do jejum e das privações a que a população estava sujeita na Quaresma.

Promovido pela Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, o cortejo fúnebre do Enterro do Bacalhau assinala o fim do jejum da carne que pendia especialmente sobre os mais pobres, obrigados a comer bacalhau dias a fio no período de preparação da Páscoa.

Em comunicado, a coletividade popularmente conhecida como a Teimosa "cumpre o doloroso (ou talvez não) dever de informar que o cortejo fúnebre do 'defunto bacalhau' irá percorrer as ruas da cidade", no sábado, a partir das 21:00.