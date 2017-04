Actualidade

Os deputados do PS eleitos por Castelo Branco querem que o Ministério da Saúde disponibilize na região Centro um medicamento para os doentes de paramiloidose, cuja disponibilização só é feita no Hospital de Santo António, no Porto.

"Acontece que, embora a paramiloidose [doença dos pezinhos] tenha sido descrita pela primeira vez na população portuguesa e na zona da Póvoa do Varzim, encontram-se hoje identificados casos por toda a zona norte e centro litoral do país", referem, em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa, os deputados Hortense Martins e Eurico Brilhante Dias.

Estes dois socialistas, juntamente com a coordenadora socialista em matérias de saúde, Luísa Salgueiro, pediram junto da tutela a disponibilização no centro do país de um medicamento para doentes que sofrem de Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) ou paramiloidose, normalmente designada por "doença dos pezinhos".