O treinador do Sporting alertou hoje para os perigos do antijogo da equipa do Vitória de Setúbal, afirmando que o objetivo da sua equipa é conseguir reduzir a desvantagem para os primeiros classificados da I Liga de futebol.

"O Vitória de Setúbal já fez bons resultados nos confrontos com os 'grandes' e é um sinal que é uma equipa que defende bem. É uma equipa que, quando marca primeiro, torna-se perigosa, porque faz muito antijogo e sabemos que vamos encontrar um adversário que acredita nas suas capacidades", disse Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de Setúbal.

O técnico dos 'leões' explicou depois que o antijogo faz parte de um jogo de futebol.