Actualidade

O FC Porto cumpriu hoje, no Olival, mais um treino tendo em vista a deslocação ao estádio do Sporting de Braga, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, que contou com o guarda-redes dos 'bês' Mouhamed Mbaye.

O plantel dos 'dragões' volta ao trabalho pelas 10:30 de sexta-feira, novamente no Olival, para realizar uma última sessão antes do jogo de sábado com os 'arsenalistas', a decorrer à porta fechada.

A seis jornadas do termo da I Liga, o FC Porto segue na segunda posição, com 67 pontos, menos um do que o líder e tricampeão Benfica, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com os mesmos 50 pontos do Vitória de Guimarães, quinto.