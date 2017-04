Actualidade

O secretário-geral da CGTP garantiu hoje que os supervisores de empresas privadas de segurança e vigilância que terão impedido trabalhadores de participar num plenário no aeroporto de Lisboa poderão ser levados à Justiça.

"E se estas empresas estão a violar a lei, esta situação não vai ficar esquecida, e muito menos aqueles que o fizeram, se não recuarem rapidamente, vão ter que responder perante a Justiça", afirmou.

Arménio Carlos reagia às acusações do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) de que trabalhadores foram ameaçados com processos disciplinares se participassem no plenário, sob acusação de abandono do posto de trabalho.