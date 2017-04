PN/Reformas

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas quantificou hoje que o Programa Nacional de Reformas "mobiliza mais de 26 mil milhões de euros", um "programa ambicioso" que está em "perfeita sintonia com o rigor e a sustentabilidade orçamental".

Em Conselho de Ministros, o Governo aprovou hoje, na generalidade, o Programa Nacional de Reformas para 2017-2020 e o Programa de Estabilidade, tendo os mesmos sido detalhados em conferência de imprensa pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

"É um programa [Nacional de Reformas] ambicioso, que mobiliza mais de 26 mil milhões de euros de investimento e de recursos do país, cerca de dois terços dos quais financiados pelo Portugal 2020 e em perfeita sintonia com o rigor e a sustentabilidade orçamental que queremos alcançar no país, e queremos alcançar também para criar espaço para este conjunto de reformas estruturais, para mais investimento e para mais emprego no nosso país", quantificou Pedro Marques.