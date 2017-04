Actualidade

O Parque Natural Vouga Caramulo, situado no concelho de Vouzela e que é o primeiro do país com gestão local, vai ser promovido turisticamente através de um guia, que será apresentado no sábado.

"O guia turístico do Parque Natural Vouga Caramulo resultou de um trabalho de dois anos que envolveu os agentes económicos e que estruturou, de forma profissional, tudo o que existe e é visitável", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira.

O objetivo é dar uma informação estruturada a quem visita Vouzela, "seja de carro, a pé ou de bicicleta".