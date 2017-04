CGD

O ministro das Finanças explicou hoje que o impacto que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) possa ter no défice "é um assunto em aberto" e em análise com o Instituto Nacional de Estatística e o Eurostat.

Durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que aprovou o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, Mário Centeno foi questionado pelos jornalistas sobre o impacto no défice da capitalização da CGD.

"É uma situação que está em análise com o Instituto Nacional de Estatística e numa segunda fase com o Eurostat. É um assunto que está em aberto, o impacto que esta recapitalização possa ter nas contas públicas. O Governo tem trabalhado, juntamente com estas instituições, no sentido de clarificar a situação e de se poder ter uma decisão", respondeu.