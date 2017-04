Actualidade

A campanha de angariação de fundos, do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, para a compra do retrato oitocentista de Frei Fonseca Évora, recolheu, até hoje, cerca de seis mil euros, segundo a instituição.

A campanha pública "Todos Somos Mecenas" tem como objetivo a angariação de fundos para a compra do quadro, foi lançada no final do passado mês de novembro e prolonga-se até ao dia 30 de maio deste ano, podendo os contributos ser feitos em dinheiro, no museu ou por transferência bancária.

De acordo com a mais recente informação do museu, a campanha angariou, até hoje, seis mil e dez euros, para um total necessário de dez mil euros.