O Presidente brasileiro presidiu a uma reunião na qual foi acertado um pagamento de 40 milhões de dólares (37,6 milhões de euros) pela Odebrecht ao seu partido político, disse um ex-funcionário da empreiteira aos investigadores da operação Lava Jato.

Márcio Faria, ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industrial, declarou à Justiça brasileira que participou numa reunião com Michel Temer e outros membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em 2010 no seu acordo delação premiada (colaboração com a Justiça por troca da redução da pena).

O depoimento foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil na noite de quarta-feira, que tornou público o conteúdo das gravações da maioria dos depoimentos dos 78 executivos da Odebrecht que estão colaborando com a operação Lava Jato, responsável pela investigação dos crimes cometidos na Petrobras e noutras organizações do país.