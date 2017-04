Actualidade

Quatro bandas com mais de 30 anos de carreira são o destaque da oitava edição do Entremuralhas, festival que se realiza no Castelo de Leiria, de 24 a 26 de agosto, com um programa que a organização descreve como "absolutamente luxuoso".

Os norte-americanos Tuxedomoon, os britânicos In The Nursery, os portugueses Pop Dell'Arte e os canadianos Front Line Assembly - que se estreiam em Portugal - são "quatro bandas icónicas" que marcam o festival, afirma Carlos Matos, um dos responsáveis pela organização.

Juntamente com um conjunto de outros grupos "criteriosamente selecionados e prontos para surpreender", o programa da edição de 2017 do festival gótico é "um cardápio sonoro absolutamente luxuoso", diz o responsável da associação cultural Fade In.