O Governo aprovou hoje uma resolução que vai permitir viabilizar o projeto da empresa portuguesa Aeroneo de construção de uma unidade de manutenção e desmantelamento de aviões no aeroporto de Beja, disse à agência Lusa fonte governamental.

Segundo a fonte, a resolução, aprovada na reunião de hoje do Conselho de Ministros, desafeta do domínio público militar, por 15 anos, um terreno da área do aeroporto de Beja para construção da unidade e reconhece o interesse público do projeto da Aeroneo.

A desafetação vai vigorar durante 15 anos, o período de duração do contrato com a Aeroneo, e o reconhecimento do interesse público do projeto permitirá arrendar o terreno à empresa, explicou a mesma fonte. A AeroNeo quer investir oito milhões de euros numa unidade de manutenção e desmantelamento de aviões e valorização de ativos aeronáuticos no aeroporto de Beja, que poderá criar até cerca de 100 postos de trabalho.