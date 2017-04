Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa caiu hoje 0,34% para 4.962,62 pontos, em linha com as principais praças da Europa, pressionado pela queda superior a 1,0% do BCP.

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20, 14 desvalorizaram-se, uma ficou inalterada (a Caixa Económica Montepio Geral nos 0,41 euros) e quatro subiram, levando o índice a ceder depois de dois dias em alta.

O BCP destacou-se na sessão de hoje ao cair 1,17% para 0,178 euros, sendo que com uma perda superior a 1,0% fechou também a Mota-Engil para 2,28 euros.