Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas mostrou-se hoje satisfeito com a aprovação do recenseamento eleitoral automático para os emigrantes, correspondente a um "legítimo anseio" daqueles cidadãos.

"A medida corresponde também a um legítimo anseio dos cidadãos portugueses residentes no exterior e é uma forma de aproximação do País aos Portugueses no estrangeiro", ao remover "um entrave administrativo à sua participação na vida política".

Até agora, os emigrantes portugueses que atinjam os 18 anos não estavam automaticamente recenseados para votar e necessitavam de se deslocar às embaixadas ou consulados para poderem passar a ser eleitores.