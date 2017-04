Actualidade

Os Estados Unidos utilizaram hoje a sua bomba não-nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", no Afeganistão contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), segundo um porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono).

O ataque com a bomba GBU-43, com cerca de 11 toneladas de explosivos, atingiu um "conjunto de grutas" na província de Nangarhar (zona leste do Afeganistão), território onde um soldado americano foi morto no passado fim de semana durante uma operação contra os 'jihadistas'.

SCA // ANP