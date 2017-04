Novo Banco

A DBRS admitiu hoje cortar o 'rating' do Novo Banco, já em 'lixo', caso a troca de obrigações que faz parte do acordo para a venda da instituição seja considerada "coerciva".

De acordo com a agência, que hoje divulgou um comunicado com esta informação no seu 'site', o facto de ter posto o 'rating' de dívida sénior do banco "sob revisão com implicações negativas" reflete a sua visão de que o risco dos detentores de obrigações aumentou pelo facto de o acordo, de final de março, para a venda da maioria do capital do Novo Banco à Lone Star implicar uma troca de obrigações com eventuais penalizações para os detentores dos títulos.

Segue-se agora o período de revisão, que pode ser até três meses, durante o qual a DBRS irá avaliar a instituição e a gestão deste dossiê, podendo depois pode baixar o 'rating' de 'CCC' para 'D', caso a "metodologia da oferta seja considerada coerciva para os detentores das obrigações".