Actualidade

A novela gráfica "Como falar com raparigas em festas", dos irmãos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá a partir de um conto de Neil Gaiman, é editada esta semana em Portugal, pela Bertrand Editora.

O autor inglês Neil Gaiman publicou este conto de fantasia em 2006 e uma década depois os gémeos Fábio Moon e Gabriel Bá fizeram uma adaptação para banda desenhada, a convite da editora norte-americana Dark Horse.

Com a narrativa situada em Londres, na década de 1970, "Como falar com raparigas em festas" acompanha dois adolescentes que conseguem entrar numa festa com o objetivo de conhecerem raparigas, até que se deparam com três adolescentes que aparentam ser diferentes.