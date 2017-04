Actualidade

O Porto acolhe nos dias 21 e 22 a "Dão Invicto" com provas de vinhos, concertos e visitas guiadas que têm como objetivo projetar Viseu, concelho que em 2017 está apostado em "espalhar charme e conquistar turistas e consumidores".

A iniciativa é organizada pela Comissão Vitivinícola Regional (CVR) e pela Câmara Municipal de Viseu que, no Porto, contam com o apoio institucional da Câmara e da Misericórdia locais, traduzindo-se numa campanha "inédita" para "sustentar um crescimento de fluxos turísticos na cidade de Viriato".

"Os vinhos do Dão farão prova no Porto do seu excelente momento de forma, enquanto Viseu revelar-se-á como destino feliz e 'trendy'", lê-se no convite para o evento que foi hoje apresentado no Palácio da Bolsa, no Porto.