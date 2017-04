Actualidade

O desenhador argentino Quino vai estar em Portugal para participar no festival de Cartoon em Vila Franca de Xira, no ano em que o criador da personagem Mafalda assinala 60 anos de carreira, anunciou hoje a autarquia.

O argentino Joaquín Salvador Lavado, que assina como Quino, de 84 anos, vai ser o convidado internacional da edição deste ano do Cartoon Xira, que decorre de 22 de abril a 28 de maio, no Celeiro da Patriacal, em Vila Franca de Xira.

Quino é autor de uma das mais conhecidas personagens de banda desenhada de todos os tempos, Mafalda, "a menina que odeia sopa, e que se questiona sobre as questões políticas, sociais, ou até mesmo científicas, que atormentam o seu quotidiano, numa acutilante análise do estado do mundo à época, e que granjeou enorme popularidade, sobretudo na América Latina e Europa".