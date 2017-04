Actualidade

O Infarmed garantiu que Portugal tem "um número adequado" de vacinas contra a hepatite A, ao contrário da denúncia do Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT) que hoje disse que as doses disponíveis não devem ser suficientes.

De acordo com um comunicado do GAT, as 12 mil doses de vacinas contra a hepatite A de que Portugal dispõe não vão ser suficientes para todo o ano de 2017.

Em declarações hoje à agência Lusa, o presidente do GAT considerou necessário que Portugal adquira mais vacinas para prevenir, no futuro, novos surtos de hepatite A.