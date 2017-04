Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) anunciou hoje que vai avançar com investimentos que ultrapassam os dois milhões de euros na área dos cuidados de saúde primários, em parceria com cincos municípios.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ARSC informa que irá celebrar protocolos de cooperação com cinco autarquias da região Centro, com o intuito de concretizar diversos investimentos, ao longo deste ano, na área dos cuidados de saúde primários.

"Autorizados por despacho conjunto dos secretários de Estado das Autarquias Locais e Adjunto e da Saúde, os protocolos a assinar com as Câmaras de Aveiro, Mortágua, Pedrógão Grande, Santa Comba Dão e Ovar visam a remodelação de instalações e a construção de novos centros de saúde, num investimento global que ultrapassa os dois milhões de euros", explica.