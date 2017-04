Actualidade

O início do encontro entre Lyon e Besiktas, dos quartos de final da Liga Europa de futebol, foi hoje atraso devido a distúrbios na bancada, que levou a uma invasão do relvado.

De acordo com a página oficial do Lyon na rede social Twitter, os adeptos do emblema francês foram obrigados a ir para o relvado por estarem a ser atingidos com objetos e material pirotécnico vindos das bancadas em que estão localizados os espetadores ligados ao Besiktas.

Cerca de 15.000 adeptos do Besiktas estão no estádio do Lyon.