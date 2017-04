Actualidade

O Estado foi condenado a pagar 218 milhões de euros até 2034 à concessionária que detém a concessão rodoviária Douro Litoral, segundo o Programa de Estabilidade 2017-2021 enviado hoje ao parlamento.

De acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso, o primeiro pagamento, no montante de 42 milhões, tem que ser feito até ao final de junho e os restantes 176 milhões de euros até 2034.

No Programa de Estabilidade 2017-2021 o executivo afirma que o valor global dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro (REF) submetidos por concessionárias e subconcessionárias rodoviárias ascendia no final de março a 688 milhões de euros, menos 67% do que os valores existentes em abril de 2016.