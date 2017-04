Actualidade

A Direção Geral das Artes (DGArtes) abriu hoje as candidaturas ao Programa de Apoio Direto a projetos artísticos pontuais, nos domínios da programação e da edição, anunciou o organismo do Ministério da Cultura.

O prazo para apresentação de candidaturas, no caso do apoio à edição, termina às 17:00 do próximo dia 09 de maio e, no caso do apoio à programação, à mesma hora de 11 de maio, de acordo com comunicado divulgado esta noite pela DGArtes.

Dois despachos do secretário de Estado da Cultura, publicados hoje, em Diário da República, definiram um total de 570 mil euros a disponibilizar pela DGArtes para estes concursos de apoios pontuais, destinando 120 mil para o domínio da edição, e 450 mil para a programação.