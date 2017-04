Actualidade

O Governo afegão afirmou na quinta-feira que estava em contacto com os Estados Unidos e foi informado do lançamento em Nangarhar, no leste do país, de uma bomba GBU-43, encontrando-se a avaliar o resultado do bombardeamento.

"O Governo afegão estava em contacto e informado do ataque aéreo por forças norte-americanas no distrito Achin, em Nangarhar", indicou na rede social Twitter Shah Hussain Murtazavi, porta-voz do Presidente afegão, Ashraf Gani.

O bombardeamento foi executado hoje às 19:32 locais (16:02 de Lisboa).