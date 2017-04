Actualidade

Os EUA estão a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, com armas convencionais, se esta avançar com testes de armas nucleares, noticiou hoje a NBC News, citando "múltiplos funcionários seniores dos serviços de informações".

A informação foi avançada pela estação na sua página na Internet, num texto onde acrescenta que a Coreia do Norte já avisou que "um grande acontecimento" estava para acontecer em breve.

Esta expressão foi interpretada como sendo um anúncio de proximidade de um teste nuclear, que poderia ocorrer inclusive este fim de semana, ainda segundo a NBC.