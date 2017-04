Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou na noite de quinta-feira, na Lousã, que "nada justifica os bombardeamentos no Afeganistão" pelas Forças Armadas norte-americanas.

"Hoje [quinta-feira] e depois de já ter feito um ataque na Síria, tão mal explicado e sem nenhuma legitimidade, [o Presidente dos EUA] Donald Trump decidiu fazer um novo bombardeamento" sem qualquer justificação, afirmou Catarina Martins, que falava em Foz de Arouce (Lousã), num jantar de apresentação de candidatos do BE a autarquias dos concelhos de Condeixa-a-Nova e da Lousã, no distrito de Coimbra.

"Nada justifica estes bombardeamentos, nada justifica a violência a que assistimos hoje [quinta-feira]" no Afeganistão, sublinhou.