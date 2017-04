Actualidade

Pelo menos 24 pessoas morreram e nove ficaram feridas na quinta-feira na sequência de uma colisão entre um camião cisterna e um autocarro de turistas mexicanos no sul do México, anunciaram as autoridades.

O acidente, que ocorreu no início da manhã de quinta-feira numa autoestrada na fronteira dos estados de Guerreiro e Michoacan, causou 24 mortos, disse em comunicado Roberto Álvarez Heredia, porta-voz da segurança do estado de Guerrero.

A colisão entre os dois veículos provocou uma explosão na qual morreram carbonizados o condutor do camião e vários passageiros do autocarro, disse Marco César Mayares, secretário da proteção civil do estado de Guerrero.