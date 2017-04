Papa

O reitor do Santuário de Fátima considerou que o poder político tem um "olhar menos preconceituoso" em relação a Fátima e garantiu existir "uma ótima relação" com o Governo na promoção do centenário das "aparições".

"Temos tido vários sinais que nos ajudam a perceber que a situação se foi alterando e que o poder político hoje olha com um olhar menos preconceituoso para Fátima, muito mais liberto e, por isso também, muito mais objetivo, procurando ver a mais-valia que Fátima significa para o conjunto do país", disse o padre Carlos Cabecinhas em entrevista à agência Lusa.

Segundo Carlos Cabecinhas, que em 2015 afirmou que o poder político se envergonhava de Fátima, onde peregrina o papa Francisco a 12 e 13 de maio, assistiu-se, "ao longo destes anos que precederam" 2017, a alguma mudança.