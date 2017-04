Papa

A restrição do espaço aéreo é uma das "medidas excecionais" a adotar durante a visita do papa a Fátima, indicou hoje a Força Aérea Portuguesa (FAP), a quem caberá ir a Roma buscar e levar o papamóvel.

Além do dispositivo e das medidas permanentes para assegurar o comando e controlo do espaço aéreo, serão aplicadas pela FAP e pela Autoridade Aeronáutica Nacional, "medidas excecionais" nos locais de passagem e permanência de Francisco e dos peregrinos, nos dias 12 e 13 de maio, durante a peregrinação do papa ao santuário de Fátima.

"[As medidas excecionais] passarão pela criação de áreas de exclusão aérea, implementação de medidas restritivas à operação de voos VFR (Visual Flight Rules/Regras Voo Visual) na vizinhança dessas áreas, implementação de medidas com eventual impacto na utilização do espetro eletromagnético e a operação de um sistema anti-drone", explicou a FAP, em resposta escrita enviada à agência Lusa.