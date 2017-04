Actualidade

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse na sexta-feira que a situação na península coreana está num "círculo vicioso" e que os comentários "agressivos" do Presidente dos EUA, Donald Trump, no Twitter estão "a causar problemas".

Em entrevista exclsuiva à Associated Press, Han Song Ryol disse que não é a Coreia do Norte, mas sim os Estados Unidos e o Presidente Donald Trump que estão "a causar problemas".

"Trump está sempre a fazer provocações com as suas palavras agressivas... Não é a Coreia do Norte, são os Estados Unidos e Trump que estão a causar problemas", disse.